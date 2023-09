Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Übung "Schneller Delphin" erfolgreich abgeschlossen

Kiel (ots)

Die kooperative Einsatzübung, die heute in der Landeshauptstadt Kiel auf Wasser und an Land durchgeführt wurde, verlief reibungslos und sicherte wertvolle Erkenntnisse. Die beteiligten Einheiten der Deutschen Marine, der Notaufnahmen des Universitätsklinikums Schleswig-Hostein in Kiel, des Städtischen Krankenhauses Kiel und des Lubinus Clinicums sowie der Feuerwehr Kiel, zusammen mit den Hilfsorganisationen (ASB und JUH), konnten die Versorgung der verletzen Patient*innen erfolgreich koordinieren.

In dem Übungsszenario havarierten gegen 10 Uhr zwei Marine Schiffe mit insgesamt 25 Verletzten Personen in der Kieler Förde, dies erforderte eine schnelle Reaktion und Abstimmung der Einsatzkräfte. Die fünf Schwer-, zwölf Mittel-, und acht Leichtverletzten wurden teilweise mit Hubschraubern ausgeflogen, zum größten Teil aber nach Rückkehr der Schiffe in den Marinehafen, dem Rettungsdienst übergeben und in die Notaufnahmen der Krankenhäuser transportiert. Die enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren führte dazu, dass die Sichtung, Versorgung und Behandlung von Verletzten und Betroffenen sowie der Transport in die Krankenhäuser und die anschließende Versorgung effizient und professionell durchgeführt werden konnte.

Insgesamt haben 175 Soldaten und Mitarbeiter*innen der Bundeswehr, 100 Mitarbeiter*innen der Krankenhäuser und 110 Mitarbeiter*innen der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen an dieser Übung mitgewirkt. Die Übung wird nun ausgewertet, um mögliche Verbesserungspotenziale in der Zusammenarbeit zu erkennen. Die Feuerwehr Kiel bedankt sich bei der Deutschen Marine, die diese Übung organisiert hat, den Krankenhäusern sowie allen beteiligten Einsatzkräften für ihre Teilnahme und ihren Einsatz bei dieser wichtigen Übung.

"Es ist elementar diese Szenarien mit allem Beteiligten regelmäßig zu trainieren. Einmal mehr bekräftigt auch diese Übung das enge Verhältnis der Landeshauptstadt Kiel mit der Deutschen Marine." sagt Feuerwehr-Dezernent Christian Zierau. "Die Sicherheit der Bürger*innen hat oberste Priorität, und solche Übungen tragen maßgeblich dazu bei, im Ernstfall bestmöglich vorbereitet zu sein." so Thomas Hinz Amtsleiter der Feuerwehr Kiel. Die Feuerwehr Kiel freut sich darauf, auch zukünftig solche Übungen zur Optimierung der Einsatzbereitschaft durchzuführen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die normale Notfallversorgung des Rettungsdienstes und der Notaufnahmen wurde durch diese Übung nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell