Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einer Kieler Wohnung

Kiel (ots)

Gegen 00:20 Uhr wurde die Leitstelle Kiel über ein Feuer in einer Wohnung im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd / Kronsburg informiert. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Kiel, der Feuerwehr Kiel - Gaarden und des Rettungsdienstes alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einem Fenster im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, so dass umgehend mit einer Menschenrettung und Brandbekämpfung unter Atemschutz begonnen wurde. Im Einsatzverlauf konnten zwei Personen und zwei Katzen durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kiel aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Beide Personen wurden rettungsdienstlich versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert. Der Arbeitswagen transportiere die beiden Katzen in eine nahe Tierarztpraxis. Nach rund 25 Minuten konnte bereits "Feuer aus" gemeldet werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenhöhe aufgenommen hat. Seitens Feuerwehr und Rettungsdienst waren rund 40 Einsatzkräfte bis ca. 02:00 Uhr im Einsatz.

