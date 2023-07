Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Die Wettkampfgruppe bei den Feuerwehrwettbewerben in Kehl am Rhein

Böblingen (ots)

Im Rahmen des Landesfeuerwehrtages in Kehl am Rhein, fanden am 22.7.2023 die traditionellen und internationalen Feuerwehrwettbewerbe statt. Neben der Abnahme des Bundesleistungsabzeichens wurden beim 3-Löwenpokal die besten Bewerbergruppen des In- und Auslandes gesucht. Zudem fanden für die Mannschaften aus Baden-Württemberg die Landesausscheidungen statt, bei der sich die besten 9 Mannschaften für die Deutschen Feuerwehrmeisterschaften qualifizierten.

Die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Böblingen absolvierte erfolgreich das Bundesleistungsabzeichen in Bronze und schaffte es in dieser Wertung auf Platz 3. Zudem konnte sich die noch sehr junge Gruppe der Feuerwehr Böblingen, eine Medaille im Goldrang sichern und kann sich über eine der begehrten Fahrkarten zur Deutschen Feuerwehrmeisterschaft, die im Jahr 2025 stattfinden, freuen.

Die Wettkämpfe wurden in Kehl hervorragend organisierter und konnten unter besten Bedingungen stattfinden. Für die zahlreichen Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Südtirol und Kroatien, bot sich ein toller Tag, welcher von viel sportlicher Leistung und Kameradschaft geprägt war. Außer der Wettkampfgruppe, waren zudem 5 Schiedsrichter aus Böblingen auf dem Platz vertreten, um die verschiedenen Leistungen der Mannschaften zu bewerten. Einen herzlichen Glückwunsch senden wir an dieser Stelle in den eigenen Landkreis und gratulieren der Feuerwehr Renningen für die gewonnenen Landesmeisterschaft in den Klassen A und B.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen