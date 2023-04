POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Bilanz zum Speedmarathon - Mehr als 1000 Geschwindigkeitsverstöße in 24 Stunden - 98 Temposünder müssen mit einem Fahrverbot rechnen

Freiburg (ots) - Offensichtlich übersah ein 21-jähriger Autofahrer am Montagmorgen, 24.04.2023, gegen 8.30 Uhr einen im Kreisverkehr in der Westendstraße in Herbolzheim bevorrechtigt fahrenden Kleinkraftradfahrer und kollidierte mit diesem. Hierbei stürzte der 35-jähriger Kradfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ...

