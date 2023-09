Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kooperative Einsatzübung "Schneller Delphin" Übung am 05. September 2023 in der Kieler Förde

Kiel (ots)

Am heutigen Dienstag führen verschiedene Einrichtungen in Kooperation mit der Deutschen Marine die Übung "Schneller Delphin" in der Landeshauptstadt Kiel durch. Die Übung simuliert Havarien mehrerer Marineschiffe in der Kieler Förde mit einer erheblichen Anzahl Verletzter Personen. Ein enges Zusammenarbeiten und die Koordination verschiedener Rettungs- und Einsatzkräfte sowie der Notaufnahmen in den Kieler Krankenhäusern wird dabei erprobt. Die Notaufnahmen des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein Kiel (UKSH), des Städtische Krankenhaues Kiel und des Lubinus Clinicums, werden in die Übung einbezogen. Geübt wird unter anderem der Transport, die Versorgung sowie die Behandlung von Verletzten und Betroffenen im Rahmen der simulierten Szenarien mithilfe von verschiedenen Rettungsmitteln auf Wasser und an Land.

Es wird darauf hingewiesen, dass im oben genannten Zeitraum im Bereich der Kieler Förde, des Marinestützpunktes Kiel sowie an den Kieler Kliniken vermehrte Einsatzfahrten und Aktivitäten von Rettungskräften und Hubschraubern auftreten können. Es besteht jedoch keine Gefahr für die Öffentlichkeit, da es sich um eine lang geplante Übung handelt. Die normale Notfallversorgung des Rettungsdienstes und der Notaufnahmen wird durch diese Übung nicht beeinträchtigt und bleibt wie gewohnt erhalten. Die Feuerwehr Kiel bittet um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen.

Eine abschließende Information mit den Ergebnissen der Übung erfolgt am Nachmittag, eine mediale Begleitung der Übung ist nicht vorgesehen.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell