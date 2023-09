FW-Kiel: Abschlussmeldung Großbrand in Kiel-Wellsee

Kiel (ots) - Heute am frühen Morgen gegen 3:15 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer in einer Lagerhalle nach Kiel-Wellsee in die Segeberger Landstraße gerufen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand eine ca. 15 x 30 Meter große Halle eines Handwerksbetriebes im Vollbrand. Mehrere geparkte PKW standen ebenfalls in Flammen. Durch einen massiven Löschangriff konnte ein Übergreifen der Flammen auf die ...

