Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem Studentenwohnheim

Kiel (ots)

Heute Nachmittag (26.10.2023) ging über den Notruf eine Meldung über eine starke Rauchentwicklung und ein vermeintliches Feuer in einem Studentenwohnheim in der Olshausenstraße ein. Aufgrund der Meldung alarmierte die Leitstelle umgehend ein großes Kräfteaufgebot der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Kiel. Vor Ort konnte schnell ein Zimmer im zweiten Obergeschoss ausfindig gemacht werden, welches im Vollbrand stand und drohte auf weitere Wohneinheiten sich auszubreiten. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer in einem Innenangriff. Parallel dazu konnte über eine Drehleiter im Dachbereich eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Um weitere Glutnester abzulöschen, mussten Teile des Daches aufgenommen werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden. Eine Person wurde bei dem Feuer leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Kieler Krankenhaus. Im Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Haupt- und Nordwache der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf. Die Hauptfeuerwache war für die Zeit des Einsatzes von der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Russe besetzt.

