Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Küchenbrand in Kiel-Südfriedhof konnte zügig gelöscht werden - keine Verletzten

Kiel (ots)

Am Montagmorgen um kurz nach 08:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer*innen schwarzen Rauch aus einem Fenster eines Wohnhauses in der Harmsstraße (Kiel). Die eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten dies. Bereits kurz nach Eintreffen konnte zudem erkundet werden, dass sich keine Personen in der betreffenden Wohnung befanden, der Treppenraum rauchfrei war und sich der Brand isoliert auf die Küche bezog. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte ein schneller Löscherfolg erzielt werden. Die Einsatzstelle konnte nach abschließenden Belüftungsmaßnahmen an den zwischenzeitlich eingetroffenen Bewohner übergeben werden.

Im Einsatz waren ca. 20 Kräfte von Haupt- und Ostwache der Feuerwehr Kiel sowie die Kolleg*innen der Polizei Kiel.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell