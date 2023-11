Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Hassee

Kiel (ots)

10.11.2023, 00:14 Uhr

Gegen 00:14 Uhr meldeten zahlreiche Anrufer der Leitstelle ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Gärtnerstraße in Kiel-Hassee.

Die Anrufer gaben an, dass eine Wohnung brenne und die Flammen bereits aus dem Fenster schlagen würden. Aufgrund des dramatischen Meldebildes und der vielen Anrufe wurde ein Großaufgebot an Feuer- und Rettungskräfte zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Löschzüge bestätigte sich ein ausgedehnter Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren betroffenen Personen.

Zur Brandbekämpfung und Kontrolle der verrauchten Bereiche wurden zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und Angriffs-Rohren im Brandobjekt eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden die betroffenen Bereiche belüftet und stromlos geschaltet. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel- Russee sowie des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt.

Eine Person wurden zunächst rettungsdienstlich versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Kieler Krankenhaus transportiert. Vier Personen wurden von den Rettungstrupps aus dem verrauchten Bereichen gerettet. Vierzehn Personen wurden während der Löschmaßnahmen von der Feuerwehr betreut.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell