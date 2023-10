Polizei Bielefeld

POL-BI: Weiterhin Zeugen nach erneuter Brandstiftung gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker-

Nach einem Brand am Samstag, 07.10.2023, in einer Tiefgarage an der Osningstraße suchen die Brandermittler Zeugen.

Gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizei die Information zu einem Tiefgaragenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Osningstraße. Nachdem die Feuerwehr gegen 02:30 Uhr den Brand gelöscht hatte, konnte der Brandort zunächst noch nicht von den Ermittlern betreten werden. Nach den ersten Erkenntnissen wurden neun Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. 15 Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt. Am Montag wurde der Tatort zusammen mit einem Sachverständigen betreten. Als Brandursache wurde eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist ein Zusammenhang mit zwei vorangegangenen Bränden nicht auszuschließen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5618186 Hierzu gingen erste Hinweise ein.

Demnach werden die zwei Männer wie folgt beschrieben: 1. ungefähr 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren (möglichweise leicht gelockt), dunkler kurzer Bart mit gepflegten Konturen, von stämmiger Statur mit auffälliger Nackenmuskulatur. Er trug ein helles T-Shirt (möglicherweise Langarm). 2. circa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 180 bis 183 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren - vorne etwas ausgedünnt, dunklem Vollbart, von normaler Statur. Er trug ein helleres langes Oberteil und Bluejeans.

Zeugen, die Hinweise geben können oder eventuell Videoaufnahmen in der unmittelbaren Nähe gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.

