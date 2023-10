Polizei Bielefeld

POL-BI: Brandstifter gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker-

Nach einem PKW-Brand Montagnacht, 02.10.2023, und einem Gartenhaus-Brand Donnerstagnacht, 28.09.2023, sucht die Polizei Zeugen. Sowie zwei Männer, die sich Donnerstagnacht auf einem nahegelegenen Fußweg aufhielten.

Unbekannte Täter setzten am Montag, gegen 22:00 Uhr, einen auf dem Parkplatz einer Firma an der Stralsunder Straße geparkten VW Golf in Brand. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief erfolglos.

Donnerstag, gegen 21:45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Gartenhütten-Brand in der Kleingartenanlage an der Otto-Brenner-Straße gerufen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, stellten die Polizisten fest, dass eine zweite Gartenhütte ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden war. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen liegt hier ebenfalls eine Brandstiftung vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweisen zu den beiden Bränden geben können. Zudem werden zwei Männern gesucht, die sich Donnerstagabend zwischen 21:00 Uhr und 21:45 Uhr auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Stralsunder Straße und der Otto-Brenner-Straße aufgehalten haben sollen. Die Männer saßen auf einer dortigen Parkbank beziehungsweise befanden sich auf dem Weg nahe der Stadtbahnhaltestelle Luther-Kirche. Wer kann Hinweise zu den Männern geben?

Hinweise zu den Bränden nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell