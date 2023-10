Polizei Bielefeld

POL-BI: Laptops bei Einbruch erbeutet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Unbekannter stieg am Dienstag, 03.10.2023, in ein Computer Geschäft ein und flüchtete mit erbeuteten Elektronikartikeln.

Gegen 03:05 Uhr hörte eine Anwohnerin der Herforder Straße verdächtige Geräusche von der Straße und trat vor das Haus auf den Gehweg. Sie bemerkte eine dunkel gekleidete Person mit einem Rucksack, die sich im Bereich eines Computer Geschäfts an der Ecke Finkenstraße aufhielt. Der Verdächtige ergriff die Flucht in die Finkenstraße in Richtung Eckendorfer Straße.

Die hinzugerufenen Streifenpolizisten stellten fest, dass der Täter aus dem Geschäft Laptops und Notebooks entwendet hatte.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich der Fluchtrichtung - Finkenstraße/ Eckendorfer Straße - gemacht?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell