POL-BI: Handy bei Antanz-Diebstahl erbeutet

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Dank eines Zeugen konnte ein Wiederholungstäter nach einem Diebstahl am Sonntagmittag, 08.10.2023, festgehalten werden. Er ging in Untersuchungshaft. Während sich zwei Männer in der Tankstelle an der Eckendorfer Straße/ Am Stadtholz aufhielten, ließ einer der Beiden eine Flasche fallen, die auf dem Boden zerschellte. Als der Tankstellenmitarbeiter kurz den Verkaufsraum ...

