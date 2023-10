Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifen an mindestens 20 PKW zerstochen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle-

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Sonntag, 08.10.2023, und Montag zahlreiche Reifen an geparkten Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag zerstach ein Täter an der Straße Lange Breede an zahlreichen PKW die Reifen. Montagmorgen um 05:30 Uhr meldete eine Halterin der Polizei den Schaden an ihrem Mitsubishi Space Star. Die Polizeibeamten stellten in der Straße anschließend insgesamt an 20 weiteren PKW beschädigte Reifen fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die gebeten werden Hinweise an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu geben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell