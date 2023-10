POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 40. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An der Dornberger Straße hat ein Unbekannter am Donnerstag, 05.10.2023, ein Cabrio-Dach beschädigt, um an eine Geldbörse zu gelangen. Nach Auskunft der Fahrerin eines VW Golf Cabriolets hatte sie ihr Auto in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr auf einem Parkstreifen der Dornberger Straße abgestellt. Der Pkw stand in Nähe der Einmündung der Wertherstraße. Als die ...

mehr