Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall, wer wurde gefährdet?

Offenburg (ots)

Ein 72-Jähriger hat am Dienstagnachmittag offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren und sich bei einem darauffolgenden Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der BMW-Fahrer geriet gegen 15:25 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr auf der Marlener Straße/Heinrich-Hertz-Straße auf einen angrenzenden Gehweg und passierte eine "rot" anzeigende Ampelkreuzung. Da er mit seinem Fahrzeug am Randstein entlang fuhr, platze der rechte Vorderreifen. Er überfuhr eine Grünfläche, fuhr auf einen angrenzenden Gehweg und beschädigte einen dortigen Randstein. Im weiteren Verlauf wurde ein Bauzaun sowie ein Firmenschild beschädigt bevor das Fahrzeug mit einem Stein kollidierte und zum Stehen kam. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren wegen einer Rauchentwicklung und zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 35.000 Euro beziffert. Zeugen, die durch die Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell