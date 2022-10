Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sachschaden

Rastatt (ots)

Ein 22-jähriger VW-Lenker war am Dienstagabend in der Oberwaldstraße unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen in die Ottersdorfer Straße abbiegen. Hierbei soll er gegen 21:20 Uhr die Vorfahrt einer 28-jährigen Hyundai-Fahrerin missachtet haben und in der Folge mit ihr zusammengestoßen sein. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Da bei der Unfallgeschädigten in der Folge ein Alkoholwert von etwa 0,8 Promille festgestellt wurde, sieht sie einer Ordnungswidrigkgeitenanzeige entgegen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell