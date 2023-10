Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie aus Cabriolet gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Dornberger Straße hat ein Unbekannter am Donnerstag, 05.10.2023, ein Cabrio-Dach beschädigt, um an eine Geldbörse zu gelangen.

Nach Auskunft der Fahrerin eines VW Golf Cabriolets hatte sie ihr Auto in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr auf einem Parkstreifen der Dornberger Straße abgestellt. Der Pkw stand in Nähe der Einmündung der Wertherstraße. Als die Bielefelderin eine Beschädigung des Stoffdachs bemerkte, informierte sie die Polizei. Ihr Portemonnaie, dass in der Mittelkonsole gelegen hatte, war verschwunden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell