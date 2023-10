Polizei Bielefeld

POL-BI: Wechsel bei den Bezirksdienstbeamten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Dornberg- Ummeln- Brake-

Polizeihauptkommissar Markus Freier, PHK'in Silke Bente und PHK'in Gabriele Ballmann sind als neue Bezirksdienstbeamte in Bielefeld unterwegs.

1981 begann PHK Markus Freier seine Ausbildung in der Polizeischule in Stukenbrock. Sechs Jahren Objektschutzdienst in Bonn folgten drei Jahre in Gütersloh im Wachdienst. An der Fachhochschule schloss er das Studium an und versah anschließend auf der Kriminalwache in Bielefeld Dienst. Lange beschäftigte sich der 58-Jährige mit der Spurensuche bei der Kriminaltechnischen Untersuchungsstelle, bis er jetzt PHK Michael Meyer Koch folgte und Bezirksdienstbeamter in Dornberg wurde. Er wandert gerne, fährt Fahrrad und taucht -am liebsten- im Urlaub. Als Ansprechpartner möchte er für die Bürger vor Ort sein und seinen Teil zur Sicherheit beitragen. Markus Freier freut sich auf den Austausch in seinem Bezirk.

Silke Bente kommt gebürtig aus einem kleinen Dorf aus Südniedersachsen und zog 1995 nach Bielefeld, um mit der Ausbildung bei der Polizei zu beginnen. Anschließend versah sie seit 1998 - mit einer 3½-jährigen Unterbrechung in der Bereitschaftspolizei- Dienst im Bielefelder Süden. Die 47-Jährige wohnt im Bielefelder Norden, reist gerne, treibt Sport und liest viel. Sie freut sich auf darauf, die Leute in ihrem neuen Bereich kennen zu lernen und viel dort unterwegs zu sein. Da sie aus dem sonnigen Süden in den Osten "umzieht", hofft sie, viel Sonnenschein mit in den neuen Bereich zu bringen. Sie übernimmt von PHK Wolfgang Rupprecht, der in Ruhestand versetzt wurde, den Bezirk um den Ostmannturm.

1993 begann für Gabriele Ballmann die Ausbildung bei der Polizei. Nach dem ersten Einsatz in der Hundertschaft in Bonn und der Wache Süd folgte das Studium an der Fachhochschule. Anschließend war sie bei der Kriminalwache, dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz sowie drei verschiedenen Kriminalkommissariaten als Sachbearbeiterin, zum Beispiel für Wirtschaftskriminalität, tätig. "Ich freue mich auf den Austausch mit der Ummelner Bevölkerung, den verschiedenen Gruppen und Institutionen. Für die Ummelner Bürgerinnen und Bürger möchte ich Ansprechpartnerin der Polizei vor Ort sein. Die 53-Jährige läuft gerne und fährt auch gerne Rad. Sie beabsichtigt auch das Dienstfahrrad zu nutzen, um sichtbar und ansprechbar zu sein. Sie übernimmt von Nicole Lechner den Bezirk in Ummeln. PHK'in Lechner übernahm von PHK Gerald Laaker, der in Ruhestand verabschiedet wurde, im August den Bezirk in Brake.

