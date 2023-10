Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld bittet um Zeugenhinweise zu Brandstiftungen in Warburg

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Warburg - Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat am Mittwoch, 04.10.2023, Ermittlungen wegen zwei Brandstiftungen in Warburg aufgenommen, um zu prüfen, ob es sich um politisch motivierte Taten handeln könnte. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise.

Um 01.47 Uhr am 04.10.2023 wurde der Brand eines Zeltes einer Hilfsorganisation auf dem Festgelände eines Volksfestes an der Hüffertstraße 1 festgestellt. Zu dieser Zeit befanden sich keine Besucher mehr auf dem Festgelände. Das durch den Brand schwer beschädigte Zelt steht neben der Festplatzwache der Polizei auf dem Festgelände.

Um 07.45 Uhr am 04.10.2023 wurden auf dem frei zugänglichen Parkplatz der vom Festgelände etwa anderthalb Kilometer entfernten Polizeiwache Warburg am Prozessionsweg 3 Gegenstände aufgefunden, mit denen etwas in Brand gesetzt werden sollte. Weitere Details zu den Gegenständen werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht benannt. An einem Streifenwagen fand sich leichter Rußabschlag.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten aus.

Zeugen, die rund um das Festgelände und/ oder die Polizeiwache verdächtige Beobachtungen gemacht haben beziehungsweise Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/545-0 zu wenden.

Das Volksfest auf dem Festgelände wird unverändert fortgesetzt. Die Polizei zeigt mit verstärkten Kräften Präsenz.

