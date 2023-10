Polizei Bielefeld

POL-BI: Roller-Fahrer schlägt sich erfolglos in die Büsche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Der Fahrer eines Kleinkraftrades, der keinen Führerschein besaß, versuchte sich am Mittwoch, 04.10.2023, vor der Polizei zu verstecken.

Gegen 23:55 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung im Bereich der Ampel an der Herforder Straße / Stadtheider Straße ein Kleinkraftrad ohne Front-Beleuchtung auf. Das Fahrzeug fuhr von der Herforder Straße über den Parkplatz eines Motorradgeschäftes auf die Stadtheider Straße. Der Polizeiwagen folgte dem Aprilia Roller mit dem Ziel der Kontrolle. Der Fahrer wechselte, mit deutlich höherer Geschwindigkeit als den zulässigen 50 km/h, über eine Gasse von der Stadtheider Straße zur Schillerstraße. Dort fuhr er auf einen Parkplatz, ließ den Roller mit Versicherungskennzeichen hinter einem Transporter fallen und versteckte sich in der dortigen Hecke. Die Polizeibeamten entdeckten ihn jedoch und sprachen ihn an.

Der 28-jährige Bielefelder gestand den Polizisten, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Die Polizisten stellten den Roller sicher zwecks Überprüfung des technischen Zustandes.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell