Polizei Bielefeld

POL-BI: Fluchtversuch eines Kradfahrers endet mit Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Bei dem Versuch vor einer Kontrolle am Mittwoch, 04.10.2023, zu flüchten, verursacht ein Kradfahrer einen Unfall. Er besaß keinen Führerschein und stand unter Drogen.

Einem Kradfahrer des Verkehrsdienstes der Polizei Bielefeld fiel um 18:35 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt an dem Kennzeichen eines Motorrades die abgelaufene TÜV Plakette auf. Vor der roten Ampel an der Kreuzung Detmolder Straße/ Otto-Brenner-Straße fuhr der Polizist mit seinem Motorrad neben den Kawasaki-Fahrer und eröffnetet ihm die bevorstehende Kontrolle. Der Kawasaki-Fahrer gab zunächst vor, an der nächsten Parkmöglichkeit anzuhalten, fuhr bei Grün los und beschleunigte dann unvermittelt, offensichtlich um zu flüchten.

Nach einigen Metern Flucht auf der Otto-Brenner-Straße in Richtung Oldentruper Straße, verlor der Motorrad-Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Kawasaki Ninja. Er rutschte mit dem Motorrad in den Gegenverkehr, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Fox einer 20-jährigen Bielefelderin kam. Bei dem Unfall erlitt die 20-Jährige leichte und der 43-jährige Kradfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Bielefelder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest des 43-Jährigen verlief zudem positiv auf Cannabis und Amphetamine. Deshalb entnahm ihm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe.

Das Kraftrad wurde abgeschleppt, die auf der Fahrbahn ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten der Kawasaki gesäubert und abschließend mit einer Kehrmaschine die Fahrbahn komplett gereinigt.

Für die Unfallaufnahme musste die Otto-Brenner-Straße zwischen 18:45 Uhr und 21:10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

