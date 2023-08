Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugensuche zu Fahrraddiebstählen.

Lippe (ots)

In der letzten Woche wurden im Bereich des Schwimmbads "Aqualip" und des Sportplatzes an der Georg-Weerth-Straße mehrere Fahrräder sowie ein E-Scooter gestohlen. Die Taten ereigneten sich am 04.08.2023 zwischen 15 und 20 Uhr, am 05.08.2023 zwischen 15:30 und 19:30 Uhr und am 06.08.2023 zwischen 14 Uhr und 19 Uhr. Es handelt sich bei dem Diebesgut vorwiegend um Mountainbikes des Herstellers "Cube". Wer Hinweise zu den unbekannten Dieben oder auf den Verbleib der Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

