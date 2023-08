Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Sicherheit im Netz: Tipps und Tricks für den Schutz Ihrer Privatsphäre.

Lippe (ots)

Die Verbraucherzentrale Detmold und die Kreispolizeibehörde Lippe laden alle interessierten Verbraucher, insbesondere Einsteiger, herzlich zu einer Informationsveranstaltung zum Thema "Sicherheit im Netz" ein. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser datenschutzfreundlich einstellen, was ein sicheres Passwort ausmacht und wie Sie sicher am Smartphone surfen können.

Bei dieser kostenlosen Veranstaltung erhalten Sie nicht nur einen Gesamtüberblick, sondern auch konkrete Empfehlungen zu Einzelthemen, die Sie direkt an Ihrem Laptop oder Smartphone umsetzen können. Zusätzlich informieren wir Sie über aktuelle Betrugsmaschen im Netz und zeigen Ihnen auf, wie Sie sich effektiv schützen können. Zudem erfahren Sie, wo Sie im Fall eines Betrugs schnelle Hilfe finden.

Der Info-Abend findet am 24.08.2023 ab 18 Uhr in der Stadtbibliothek in Detmold (Leopoldstraße 5) statt. Bei Interesse melden Sie sich bitte vorab per E-Mail an: detmold@verbraucherzentrale.nrw

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell