Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg/Schieder-Schwalenberg. Flucht nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (06.08.2023) wurde der schwarze Skoda Karoq eines 65-Jährigen aus Detmold beschädigt. Ein Verursacher des Verkehrsunfalls gab sich nicht zu erkennen, sondern flüchtete ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Skoda parkte an diesem Tag zunächst zwischen 13 und 16 Uhr in der Heutorstraße in Blomberg und anschließend zwischen 16.15 und 16.30 Uhr im Amselweg in Schieder. An welchem der Orte der Wagen beschädigt wurde, ist nicht bekannt, da der Schaden erst im Anschluss vom Besitzer bemerkt wurde. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bitte unter der Rufnummer 05231 6090 um Zeugenhinweise.

