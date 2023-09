POL-MI: Team der Polizei NRW sucht Unterstützung - Informationsveranstaltung am 27. September 2023

Espelkamp (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend hat sich ein 37-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Den Erkenntnissen nach hatte der Espelkamper sich gegen 18.35 Uhr auf der Tonnenheider Straße in Fahrtrichtung Kösterstraße befunden und wollte nach links in die Diekwelle abbiegen. Dabei ordnete er sich den Angaben zufolge nach links auf dem Fahrstreifen ein. Zeitgleich befand sich eine 25 ...

