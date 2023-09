Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Unfälle an Kreisverkehren beschäftigen die Polizei

Espelkamp (ots)

Zu zwei Verkehrsunfällen an Kreisverkehren im Innenstadtbereich ist es in den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs gekommen. Ein Pedelec-Fahrer sowie ein Jugendlicher (16) auf einem E-Scooter wurden dabei leicht verletzt.

Die Einsatzkräfte der Polizei wurden zunächst am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zum Kreisverkehr Beuthener Straße / Rahdener Straße gerufen. Hier war zuvor ein 35-jähriger Radfahrer auf der Rahdener Straße in nördlicher Richtung zur Breslauer Straße hin unterwegs. Als der Espelkamper mit seinem Zweirad den Kreisverkehr passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts in den Kreisel einfahrenden Wagen eines 36-Jährigen. Der war mit seinem Mercedes anfänglich auf der Beuthener Straße in Richtung B 239 unterwegs. Durch die Berührung des Hinterreifens, kam der Radler zu Fall und verletzte sich leicht. Das Fahrrad wurde durch den Unfall leicht beschädigt.

Zu einem weiteren Unfall kam es kurze Zeit später bei dem nicht weit entfernten Kreisverkehr an der Isenstedter Straße. Entlang dieser war ein 16-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem E-Scooter in Richtung Norden aus Richtung Diekerort kommend auf dem Radweg unterwegs und beabsichtigte über den Kreisverkehr nach links in die Breslauer Straße einzufahren. Ein 75-jähriger Espelkamper befand sich zeitgleich, aus Richtung Zentrum kommend, auf der Isenstedter Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei touchierte er mit seinem Subaru das Hinterrad des Rollers, infolgedessen der Jugendliche aus Espelkamp stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Das Elektrokleinstfahrzeug sowie der Pkw bleiben ohne Schaden.

Rad- und E-Scooter-Fahrer gehören neben Fußgängern zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Gerade jetzt in der langsam wieder dunkler werdenden Jahreszeit steigt das Risiko deutlich an, von motorisierten Verkehrsteilnehmern nicht rechtzeitig gesehen zu werden. Dies führt nicht selten zu schweren Unfällen. Nur Sichtbarkeit schafft die notwendige Sicherheit im Straßenverkehr. Daher appellieren die Verkehrssicherheitsberater der hiesigen Polizei dazu, die Beleuchtung regelmäßig zu überprüfen und zu aktivieren sowie reflektierende Kleidung zu tragen.

