Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Warntag in Bremerhaven erfolgreich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

Der bundesweite Warntag in Bremerhaven hat erfolgreich stattgefunden. Alle bereits vorhandenen stationären Sirenen in Bremerhaven haben um 11 Uhr ausgelöst. Die beiden mobilen Sirenen waren ebenfalls im Einsatz und haben zusätzlich mit einer Banddurchsage die Bevölkerung in einem bestimmten Umkreis gewarnt und informiert. Zudem haben mehrere Kirchtürme geläutet. Die digitalen Werbetafeln in der Bürgermeister-Smidt-Straße und im Hauptbahnhof, bestimmte Radio- und Fernsehsender sowie die Informationsbildschirme bei Bremerhaven Bus haben ebenso durch das Auslösen der Warnung auf den bundesweiten Warntag hingewiesen. Die NINA Warn-App und die Warnung über Cell Broadcast funktionierten ebenfalls.

"Der heutige Warntag hat gezeigt, dass die Stadt Bremerhaven durch den vorhandenen Warnmittelmix ihre Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall großflächig warnen kann - auch dank der bereits im Jahr 2021 beauftragten Machbarkeitsstudie", so der Dezernent der Ortskatastrophenschutzbehörde, Oberbürgermeister Melf Grantz. Derzeit sind 16 weitere Sirenen bereits bestellt. "Dadurch werden naturgemäß existierende Warnlücken weiter minimiert und die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich verbessert", so Grantz.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, an der Umfrage zum bundesweiten Warntag 2023 teilzunehmen: www.warntag-umfrage.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell