FW Bremerhaven: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Gegen 18:47 Uhr wurde durch mehrere Notrufe in der Rettungsleitstelle Unterweser-Elbe ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Verdener Straße gemeldet. Umgehend wurde der 1.Löschzug der Berufswehr Bremerhaven, der Führungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf und der Rettungsdienst der Feuerwehr mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer im 1.Obergeschoss durch den Wohnungsinhaber bereits gelöscht worden. Zwei Einsatzbeamte mit Atemschutzgeräten und Kleinlöschgerät kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Durch das beherzte Eingreifen des Wohnungsinhabers konnte eine Ausbreitung auf die gesamte Küchenzeile glücklicherweise verhindert werden. Trotzdem ist die Wohnung erst einmal unbewohnbar. Der Wohnungseigentümer und sein Mitbewohner wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Durch die Feuerwehr wurden die betroffene Wohnung und das Treppenhaus entraucht. Zu der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen. Im Anschluss an die Arbeiten der Feuerwehr wurde der Ortspolizeibehörde Bremerhaven die Einsatzstelle übergeben, diese wird die Brandursachenermittlung übernehmen.

