FW Bremerhaven: Seestadtretter gratulieren Seenotretter

Die Katastrophenschutzeinheiten der Stadt Bremerhaven, die Seestadtretter, haben gestern (12. September 2023) der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zum 160-jährigen Bestehen ihrer Station Bremerhaven gratuliert. Diesen runden Geburtstag hatten die Seenotretter bereits am 16. April 2023 mit Open Ship und Aktionen am Liegeplatz des Seenotrettungskreuzers "Hermann Rudolf Meyer" begangen.

Die DGzRS-Station Bremerhaven wurde im Jahr 1863 eingerichtet. Das Einsatzgebiet der Seenotretter ist der Mündungstrichter der Weser und reicht von Bremerhaven bis weit hinein in die Nordsee. Daneben werden sie auch im Bereich der Wasserrettung auf der Weser hinzugezogen. Die Seestadtretter würdigten den runden Geburtstag in Form eines Fahrzeugspaliers an der Kaimauer des Willy-Brandt-Platzes. Nachdem der Seenotrettungskreuzer an der Pier angelegt hatte, verewigten sich auch die Seestadtretter mit Ihrer Wortmarke, #seestadtretter, auf einem als Geburtstagskarte dienendem Segeltuch.

Im Rahmen des 160-jährigen Bestehens wurde dieses Segeltuch als Zeichen der Verbundenheit von vielen Persönlichkeiten und Institutionen signiert. Oberbürgermeister Melf Grantz, der gleichzeitig Dezernent der Ortskatastrophenschutzbehörde ist, hatte bereits am 16. April 2023 auf dem Segel unterschrieben. Grantz zu der Aktion der Seestadtretter: "Ich freue mich, wenn die Einsatzkräfte in Bremerhaven solch ein Zeichen setzen und zeigen, dass wir Hand in Hand arbeiten und über Organisationen und Institutionen hinweg zusammenhalten. Dieser Zusammenhalt macht uns widerstandsfähiger gegenüber künftigen Herausforderungen."

Hintergrund:

Über die Seestadtretter Hinter der Wortmarke "Seestadtretter" stehen alle Katastrophenschutzeinheiten der Stadt Bremerhaven: Berufsfeuerwehr Bremerhaven, Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Ortsverband Bremerhaven, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. Bezirk Bremerhaven, Deutsches Rotes Kreuz e.V. Kreisverband Bremerhaven, Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Lehe, Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Weddewarden, Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Ortsverband Bremerhaven, Malteser Hilfsdienst e.V. Stadtgeschäftsstelle Bremerhaven, Rettungshundestaffel Bremerhaven e.V.

Über die Seenotretter

Die DGzRS ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst in den deutschen Gebieten von Nord- und Ostsee. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält sie rund 60 Seenotrettungskreuzer und -boote auf 55 Stationen zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten einsatzbereit - rund um die Uhr, bei jedem Wetter. Jahr für Jahr fahren die Seenotretter mehr als 2.000 Einsätze, koordiniert von der deutschen Rettungsleitstelle See, dem Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen der DGzRS. Die gesamte unabhängige und eigenverantwortliche Arbeit der Seenotretter wird ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert, ohne Steuergelder. Seit Gründung der DGzRS 1865 haben ihre Besatzungen mehr als 86.000 Menschen aus Seenot gerettet oder drohenden Gefahren befreit. Schirmherr der Seenotretter ist der Bundespräsident.

