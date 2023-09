Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: 59 Jähriger bei einem Betriebsunfall schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Gegen 20 Uhr ist ein 59 Jahre alter Werftarbeiter bei einem Betriebsunfall in dem Laderaum eines Schiffes schwer verletzt worden. Wie es genau zu dem Unfall kam ist noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt. Der Mann wurde noch an Bord von der Rettungsdienstbesatzung medizinisch versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Insgesamt waren an dem Einsatz 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven und ein Notarzt beteiligt.

Während der Rettungseinsatz noch andauerte, kam es zu einem weiteren Einsatz für die Feuerwehr Bremerhaven und der 2. Löschzug rückte zu einer eingelaufenen Brandmeldeanlage im Hafen aus. Die Erkundung ergab eine Verrauchung in einem Transformatorengebäude. Das Gebäude wurde belüftet und es bestand keine Brandgefahr. Die Einsatzstelle wurde den zuständigen Technikern übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell