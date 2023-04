Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: Zeugen nach Diebstahl aus Rohbau gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (17 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) ist ein Rohbau in der Straße "Am Gut Sandfort" ins Visier von Dieben geraten. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu dem Bauwerk in der Nähe der "Meller Landstraße" und nahmen zahlreiche Werkzeuge an sich. Mit dem Diebesgut in vierstelliger Höhe machten sich die Täter schließlich aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter 0541/327-2115 oder -3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell