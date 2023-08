Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Garagenbrand in Bremerhaven - Lehe

Bremerhaven (ots)

Am späten Vormittag wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Garagenbrand in den Stadtteil Lehe alarmiert. Laut ersten Meldungen drohte das Feuer in der Garage auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe alarmierte unverzüglich die zuständige Feuerwehr Bremerhaven.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine brennende Garage, welche direkt an ein Wohnhaus grenzte, fest. Umgehend wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und zum Schutz des Wohngebäudes eingesetzt. Parallel wurde das Gebäude durchsucht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Bremerhaven konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindert werden. Der Schaden begrenzt sich somit auf die Gegenstände in der Garage und auf die Garage selbst. Personen kamen ebenfalls nicht zu schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell