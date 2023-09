FW Bremerhaven: Stärkung der Hochwasser-Resilienz: Katastrophenschutz berät auf dem Bremerhavener Energie- und Klimastadttag

Bremerhaven (ots) - Gegen 20 Uhr ist ein 59 Jahre alter Werftarbeiter bei einem Betriebsunfall in dem Laderaum eines Schiffes schwer verletzt worden. Wie es genau zu dem Unfall kam ist noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt. Der Mann wurde noch an Bord von der Rettungsdienstbesatzung medizinisch versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine ...

mehr