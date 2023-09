Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Bundesweiter Warntag am kommenden Donnerstag

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Der bundesweite Warntag findet am kommenden Donnerstag, den 14. September 2023 zwischen 11 und 12 Uhr statt. In Bremerhaven werden alle vorhandenen Warnmöglichkeiten, der sogenannte Warnmittelmix, ausgelöst.

Oberbürgermeister Melf Grantz, Dezernent für die Ortskatastrophenschutzbehörde: "Der bundesweite Warntag ist ein ideales Mittel, um den vorhandenen Warnmittelmix für die Bürgerinnen und Bürger zu überprüfen. Wir haben in den vergangenen Jahren viel für den Ausbau der Warn- und Informationsinfrastruktur unternommen. Beispielsweise wurden in Bremerhaven in den vergangenen eineinhalb Jahren 16 hochmoderne stationäre Sirenen und zwei mobile Sirenengruppen beim Technischen Hilfswerk Bremerhaven und dem Malteser Hilfsdienst Bremerhaven eingerichtet."

Zum Warnmittelmix in Bremerhaven zählen neben den Sirenen das Läuten der Glocken ausgewählter Kirchtürme, die Informationsbildschirme bei Bremerhaven Bus, das Auslösen der Warn-App NINA und das Erhalten einer Meldung per SMS, dem sogenannten Cell Broadcast. Außerdem warnt der Bund über bestimmte Radio- und Fernsehsender, die Informationsbildschirme der Deutschen Bahn und die digitalen Werbetafeln in der Fußgängerzone der Bürgermeister-Smidt-Straße. Der bundesweite Warntag wird jährlich durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) durchgeführt.

"Die Warn-App NINA wird nicht nur bei einer möglichen Katastrophe oder bei einem Großschadensereignis ausgelöst, sondern auch zum Beispiel bei einer größeren Rauchentwicklung", so der für die Feuerwehr zuständige Dezernent, Stadtrat Peter Skusa. "Damit die Bürgerinnen und Bürger die Warnung über ihr Smartphone auch erhalten, empfehle ich, diese kostenlose App zu installieren", so Skusa abschließend.

Weitere Hintergrundinformationen zum Warnmittelmix für die Stadt Bremerhaven befinden sich auf der Website: www.feuerwehr-bremerhaven.de/info

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell