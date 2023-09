Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahndung erfolgreich: Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Minden (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend auf der Ringstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Obwohl unter anderem drei Autos Schaden nahmen und sich eine Fahrzeugführerin leicht verletzte, flüchtete die Frau von der Unfallstelle. Eine Streifenwagenbesatzung konnte sie wenig später aufgreifen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte die Frau in einem Seat gegen 19.35 Uhr den rechten Fahrstreifen der Ringstraße in Richtung Birne befahren. Dabei kollidierte sie aus ungeklärter Ursache in Höhe der Ampelkreuzung zur Kuckuckstraße mit dem Heck eines verkehrsbedingt wartenden Smart einer 53-jährigen Mindenerin. Deren Auto wurde wiederum gegen den Audi einer 49-Jährigen aus Hille geschoben. Anschließend lenkte die Seat-Fahrerin den Angaben zufolge auf die linke Fahrspur. Als sie vor den wartenden Fahrzeugen rechts abbiegen wollte, kam es zum Kontakt mit der linken Fahrzeugseite eines sich in gleicher Höhe befindlichen Kia einer Mindenerin (25). In der Folge wurde zudem eine Laterne beschädigt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, setzte die Frau ihr Abbiegemanöver in die Kuckuckstraße fort und fuhr schließlich davon. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die anderen Fahrerinnen blieben offenbar unversehrt.

Eine entsandte Streifenwagenbesatzung konnte den unfallbeschädigten Wagen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wenig später auf einem Grundstück auffinden. Dessen mutmaßliche Fahrerin (21) versteckte sich vergeblich vor den Beamten.

Bei deren Kontrolle ergab sich der Verdacht eines Betäubungsmittelkonsums, sodass der Mindenerin auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde. Der Seat wurde sichergestellt. Die Abfrage im Polizeicomputer ergab ferner den Verdacht, dass die Frau das Auto offenbar ohne in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, gesteuert hatte. Nun erwartet sie ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell