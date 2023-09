Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger?

Minden (ots)

Nach einem EC-Kartenbetrug Ende des vergangenen Jahres suchen die Ermittler der hiesigen Kriminalpolizei nach einem Mann. Dazu wird die Bevölkerung nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten.

Der bis dato unbekannte Mann steht unter Verdacht, am Donnerstag, 24. November die betreffende Bankkarte zunächst gestohlen und anschließend zum Nachteil des 82-jährigen Besitzers betrügerisch verwendet zu haben. In diesem Zusammenhang hatte der Geschädigte an dem besagten Tag in dem Aldi-Markt am Grillepark in der Gneisenaustraße eingekauft und später den Verlust seiner Geldbörse bemerkt. Noch bevor der Mann seine Karte sperren lassen konnte, kam es zu zwei Abhebevorgängen an einem Geldautomaten. Dabei konnte der Unbekannte von einer Sicherheitskamera aufgenommen werden.

Da die bisherigen polizeiinternen Ermittlungen nicht auf die Spur des Unbekannten führten, dürfen die Aufnahmen nach einem richterlichen Beschluss nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Der auf den Fotos abgebildete Mann dürfte dem Anschein nach zwischen 20 und 40 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er trug eine dunkle Winterjacke mit bräunlichem Schulterbereich, eine dunkle Hose, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle, einen hellen Mund-Nasenschutz sowie eine dunkle Mütze mit Bommel.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann oder wer kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Fotos des Unbekannten finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/114463

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell