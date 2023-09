POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder in den Herbstferien

Minden (ots) - Mehrere kleinere Brände haben am vergangenen Wochenende im Mindener Stadtgebiet für Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Nun überprüfen die Ermittler mögliche Tatzusammenhänge. So erhielten die Einsatzkräfte in den Nachtstunden zu Samstag gegen 0.10 Uhr Kenntnis über brennende Bäume in einem Garten in der Henriettenstraße. Auch eine Laterne auf einem Gehweg wurde in Mitleidenschaft ...

