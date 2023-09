Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Radfahrunfälle mit Verletzten in Lübbecke

Lübbecke (ots)

Zu zwei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrenden ist es in den vergangenen Tagen in Lübbecke gekommen. In beiden Fällen verletzten sich die Radler schwer.

Die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes rückten zunächst am Freitagmittag gegen 13 Uhr zu einem Schulwegunfall in die Straße "Tilkenbreite" aus. Ein 13-Jähriger aus Lübbecke war dort mit seinem Fahrrad in Richtung B 239 unterwegs, als er auf dem Weg nach Hause war. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse geriet der einen Helm tragende Junge mit den Reifen an einen Bordstein, in dessen Folge er auf den Asphalt stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins örtliche Krankenhaus.

Ein weiterer Radfahrer verunfallte am Sonntagabend auf der B 239. Den Angaben nach war der 34-jährige Mann aus Espelkamp mit seinem Pedelec auf dem parallel zur Bundestraße verlaufenden Radweg in Richtung Norden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er gegen 18.30 Uhr zwischen den Einmündungen Ahlsener Straße / Am Strubberg zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Ein radelndes Pärchen aus Hüllhorst passierte offenbar kurze Zeit später die Unfallstelle im Bereich "Horst Höhe" und kam dem Verletzten zu Hilfe. Auch ein Autofahrer stoppte in helfender Absicht seinen Wagen und alarmierte den Notruf. Mittels Rettungswagen wurde der Espelkamper schwer verletzt in das Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell