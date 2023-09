POL-MI: Taschendiebstahl auf dem Inowroclaw-Platz gemeldet

Bad Oeynhausen (ots) - In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in den WEZ-Markt an der Eidinghausener Straße eingebrochen. Dazu verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und steuerten offenbar zielgerichtet die Auslagen für die Tabakwaren an. Von dort entwendeten sie mehrere Tabakartikel und flüchteten vom Tatort. Nach bisherigen Ermittlungen ...

mehr