POL-MI: Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben?

Porta Westfalica (ots) - Wegen eines Einbruchs in das Vereinsheim des "TuS Holzhausen" wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag zur Vlothoer Straße gerufen. Den Erkenntnissen nach suchten Unbekannte im Zeitraum Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 16.15 Uhr das umzäunte Gelände des Sportvereins auf und verschafften sich zu diesem Zutritt. In der Folge drangen die Täter gewaltsam in das einstöckige Vereinsheim ein, ...

