Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall: Autos schleudern auf Feld

Bild-Infos

Download

Stemwede (ots)

Zum Zusammenstoß von zwei Autos ist es am Mittwochnachmittag an der Ecke Bremer Straße / An der Düwelsburg gekommen.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer aus Bohmte die Straße "An der Düwelsburg" gegen 15.15 Uhr befahren und wollte nach links auf die Bremer Straße einbiegen. Auf der befand sich zur gleichen Zeit eine 22-jährige Fahrerin eines VW - ebenfalls aus Bohmte - und befuhr diese in Fahrtrichtung Lemförde. Als der Mann mit seinem Audi auf die Bundesstraße lenkte, kam es zur Kollision der Fahrzeuge, die Autos schleuderten auf einen Acker. Der Audi touchierte in der Folge einen auf dem Feld stehenden landwirtschaftlichen Anhänger mit Dekorationsgegenständen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht, verzichteten aber nach medizinischer Versorgung auf eine weitere Behandlung im Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell