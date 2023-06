Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisster 14-Jähriger meldet sich bei der Polizei

Karlsruhe - Kaiserslautern (ots)

Der vermisste 14-Jährige aus Kaiserslautern, nach dem die Polizei seit Mittwoch (7. Juni 2023) öffentlich suchte, hat sich am späten Dienstagabend zusammen mit einem Angehörigen beim Altstadtrevier in Kaiserslautern gemeldet. Der Junge war am 22. Mai 2023 aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe verschwunden. Er ist wohlauf. Die Polizei hat die Suche nach ihm eingestellt.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei haben wir gelöscht. Falls Sie das Foto des Vermissten beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf

