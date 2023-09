Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen in Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am vergangenen Montag hat der Verkehrsdienst der hiesigen Polizei in Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica im Rahmen von Verkehrskontrollen zahlreiche Verkehrsvergehen dokumentiert. Besonderer Fokus der Gesetzeshüter lag dabei in der Bekämpfung von Gurt- und Handyverstößen am Steuer.

Als Resultat des Einsatzes werden die Beamten insgesamt 20 Owi-Anzeigen auf den Weg bringen. Zu diesen kommen 35 Verwarngelder hinzu. So wurden unter anderem 14 Verkehrsteilnehmer ertappt, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. 13 Personen wurden mit einem Handy am Steuer erwischt, neun Fahrradfahrer nutzten die falsche Straßenseite. Letzteres galt auch für einen E-Scooter-Fahrer. Fünf Verkehrsteilnehmer erhielten wegen Tempoverstößen ein Verwarngeld, drei müssen mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell