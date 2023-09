POL-MI: Mann (48) auf Parkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen

Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Am vergangenen Montag hat der Verkehrsdienst der hiesigen Polizei in Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica im Rahmen von Verkehrskontrollen zahlreiche Verkehrsvergehen dokumentiert. Besonderer Fokus der Gesetzeshüter lag dabei in der Bekämpfung von Gurt- und Handyverstößen am Steuer. Als Resultat des Einsatzes werden die Beamten ...

mehr