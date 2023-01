Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Mahlberg (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim sind nach einer begangenen Unfallflucht am späten Freitagabend auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 23:15 Uhr die Stauferstraße in Richtung der B3, als es auf Höhe der Hausnummer zwölf zur Kollision mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Auto kam. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Volvo entstanden Schäden in Höhe von circa 1.500 Euro an der linken Fahrzeugseite. Bei dem unbekannten Auto handelt es sich möglicherweise um einen weißen Pkw mit Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07822 44695-0, bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell