Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Verbrauchermarkt - Polizei sucht Zeugen

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in den WEZ-Markt an der Eidinghausener Straße eingebrochen. Dazu verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und steuerten offenbar zielgerichtet die Auslagen für die Tabakwaren an. Von dort entwendeten sie mehrere Tabakartikel und flüchteten vom Tatort.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte sich die Tat gegen 1.45 Uhr ereignet haben. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge dürften an dem Einbruch drei offenbar männliche Täter im geschätzten Alter von 20-30 Jahren beteiligt gewesen sein. Diese waren nach Auswertung erster Hinweise maskiert und bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern sowie dunklen Hosen in das Gebäude eingedrungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer zum Tatzeitraum im Bereich des WEZ-Marktes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 88660 an die hiesige Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell