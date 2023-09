Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere kleine Brände am Wochenende gemeldet

Minden (ots)

Mehrere kleinere Brände haben am vergangenen Wochenende im Mindener Stadtgebiet für Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Nun überprüfen die Ermittler mögliche Tatzusammenhänge.

So erhielten die Einsatzkräfte in den Nachtstunden zu Samstag gegen 0.10 Uhr Kenntnis über brennende Bäume in einem Garten in der Henriettenstraße. Auch eine Laterne auf einem Gehweg wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auf einem anderen Grundstück in der Hertastraße brannte nur unweit davon entfernt wenig später ein anderer Baum. In beiden Fällen gelang es der Feuerwehr die Flammen schnell zu löschen. Gebäudeschäden entstanden nicht.

In der Nacht zu Sonntag wurde ein Mülltonnenbrand in der Bugenhagenstraße an der Mosaik-Schule gemeldet. Den Erkenntnissen nach dürften die Flammen am frühen Morgen gegen 4.40 Uhr entstanden sein. Auch hier gelang es der Feuerwehr den Brand rasch abzulöschen, sodass schlimmeres verhindert werden konnte. Ersten Hinweisen zufolge könnte eine männliche Person für das Tatgeschehen im Bereich der Schule verantwortlich sein. Die dunkelhaarige Person kann in einem geschätzten Alter von 18-25 Jahren, etwa 160 cm groß, von schlanker Statur und mit einem Oberlippenbart beschrieben werden. Zudem trug der Unbekannte einen hellen Trainingsanzug mit blauen Streifen.

Der vierte Brandort fand sich in der Nacht zu Montag am Saarring, als man den Einsatzkräften gegen 0.50 Uhr einen in Flammen stehenden E-Scooter meldete. Die Feuerwehr konnte die Flammen erfolgreich ablöschen.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung, ob in der Nähe der Brandorte verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer (0571) 88660 zu erreichen.

