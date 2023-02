Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unbekannter Mann schlägt Schülerin im Bus - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Letzte Woche Dienstag (21.02.2023) schlug ein bislang unbekannter Mann eine 14-jährige Schülerin. Sie wollte gegen 12:07 Uhr an der Bushaltestelle Braunenbruch in die Linie 701 (Fahrtrichtung: Pivitsheide) einsteigen. Der Mann fasste sie erst grob an den Armen und forderte sie auf den Bus zu verlassen. Dann schlug er sie mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Schülerin wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Täter verließ dann den Bus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Schülerin beschrieb die Person wie folgt:

- ca. 50 Jahre alt - ca. 1,70 m - schwarzer kurzer Bart - kurze schwarze Haare - dunkler Teint - dunkel bekleidet - sprach gebrochenes Deutsch / Deutsch mit Akzent

Wenn Sie die Tat beobachtet haben bzw. sachdienliche Informationen geben können, melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell