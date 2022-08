Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Bönen (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Discounter am Marmelinghöfer Weg haben bisher unbekannte Täter mit einer erbeuteten EC-Karte einen vierstelligen Betrag an einem Geldautomaten abgehoben.

Am 14.03.2022 wurde einer Bönenerin gegen 11 Uhr die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte aus einer mitgeführten Tasche entwendet. Am 15.03.2022 wurde mit der entwendeten Karte ein vierstelliger Geldbetrag durch zwei Tatverdächtige an einem Geldautomaten in Bönen abgehoben. Der unbekannte Mann und die unbekannte Frau wurden dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Auf Anordnung des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder der Unbekannten.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern der beiden Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/84744

Wer kennt die abgebildeten Personen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 921-0.

